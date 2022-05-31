Российские кафиры допустили ту же ошибку, что и перед началом войны. Тогда в феврале они были убеждены, что украинцы будут встречать российскую армию чуть ли не с распростертыми объятиями. Не сложилось – украинцы начали давать отпор.

После этого они начали вывозить украинцев из оккупированных городов в фильтрационные лагеря и на территории, которые были оккупированы. В их числе и Крым, куда принудительно отправляли эвакуационные автобусы.

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Такое решение уже создало проблемы для крымских гауляйтеров. И не потому, что этих людей нужно содержать. Причина в том, что они разоблачают всю ложь российской пропаганды, ведь очевидцы того, что на самом деле родит российская армия в Украине – выбивает, насилует и грабит гражданское население.

"Содержание принудительно вывезенных с временно оккупированных территорий граждан с проукраинской позицией на территории Крыма опасно для "русского мера". Люди рассказывают, что на самом деле происходит на материковой части Украины, о военных преступлениях и попытках рашистов уничтожить украинскую нацию. Таким образом, информация от свидетелей войны меняет мнение крымчан и отношение к российскому вторжению в Украину. И это имеет более сильное влияние, чем российская пропаганда", – отметила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Ранее в Крыму были обустроены пункты временного размещения "украинских беженцев". Там и содержали украинцев, которых принудительно вывезли с временно оккупированных территорий Украины. Теперь часть из них уберут. Пункты временного размещения граждан остаются только в приграничных населенных пунктах с целью оперативной отправки украинцев в Россию.

Также для людей, вывезенных на территорию временно оккупированного Крыма, установлен ограниченный срок пребывания в этих пунктах.

Людмила Денисова напомнила, что такими действиями российские кафиры нарушают Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Статья 49 IV Женевская конвенция запрещает, независимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц. Это военное преступление в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

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