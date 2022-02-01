Однако экспертов беспокоит скорый набор массы мужчинами 1970 – 1990-х годов рождения. Об этом свидетельствуют расчеты НИУ Высшей школы экономики.

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Как россияне "худели"

Средний вес российских граждан остается выше нормы. Правда, ИМТ россиян в 2014 году достиг своего максимума – 26,61, но перестал расти. В течение 2015-2016 годов он снижался, затем снова рос, но предыдущего пика не достиг.

Во время пандемии коронавируса россияне снова немного "похудели". Средний ИМТ снизился с 26,59 до 26,56 в 2020 году.

Вес связан с благополучием

Профессор ВШЭ Марина Колосницына считает, что показатель ИМТ связан с динамикой благосостояния. Обычно вес людей увеличивается с ростом ВВП на душу населения, пока страна выходит из нищеты.

После заслуги определенного уровня благосостояния в ряде государств дальнейший рост доходов уже сопровождается понижением массы тела. Хотя есть исключения, в частности США и арабские страны.

Но говорить о том, что Россия уже попала в группу стран с высоким уровнем благосостояния и снижением веса, пока не приходится, – не тот уровень ВВП,

– заметила эксперт.

ИМТ россиян все равно выше нормы

Рост индекса массы тела россиян в последние годы замедлился, но все равно остается выше нормы. По оценкам экспертов, более 50% взрослых имеют избыточную массу тела, 25 – 26% страдают ожирением.

Обратите внимание! В 2014 году Запад применил против России серьезные экономические санкции. Они связаны с оккупацией Крыма и Донбасса. Вероятно, это и повлияло на ВВП и, наконец, на ИМТ.