Однак експертів турбує швидкий набір маси чоловіками 1970 – 1990-х років народження. Про це свідчать розрахунки НДУ Вищої школи економіки.

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Як росіяни "худли"

Зазначили, що середня вага російських громадян залишається вищою за норму. Щоправда, ІМТ росіян у 2014 році досягнув свого максимуму – 26,61, але перестав зростати. Протягом 2015 – 2016 років він знижувався, потім знову зростав, але попереднього піку не досяг.

Під час пандемії коронавірусу росіяни знову трохи "схудли". Середній ІМТ знизилася з 26,59 до 26,56 у 2020.

Вага пов'язана з добробутом

Професор ВШЕ Марина Колосніцина вважає, що показник ІМТ пов'язаний з динамікою добробуту. Зазвичай вага людей збільшується зі зростанням ВВП на душу населення, поки країна виходить із бідності.

Після досягнення певного рівня добробуту у низці країн подальше зростання доходів вже супроводжується зниженням маси тіла. Хоча є винятки, зокрема, США та арабські країни.

Але говорити про те, що Росія вже потрапила до групи країн з високим рівнем добробуту та зниженням ваги поки що не доводиться. – не той рівень ВВП,

– зауважила експертка.

ІМТ росіян все одно вищий за норму

Зростання індексу маси тіла росіян останніми роками сповільнилося, але все одно залишається вищим за норму. За оцінками експертів, понад 50% дорослих мають надмірну масу тіла, 25 – 26% страждають на ожиріння.

Зверніть увагу! У 2014 році Захід застосував проти Росії серйозні економічні санкції. Вони пов'язані з окупацією Криму та Донбасу. Ймовірно, це й вплинуло на ВВП та, зрештою, на ІМТ.