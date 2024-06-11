Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 Канала отметил, что информация о смерти Мацегоры подтверждается. Однако других деталей пока не предоставил.

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Геннадий Мацегора умер после покушения

Российские пропагандисты отметили, что бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора умер после покушения. Как пишут россияне, на него напали неизвестные возле его дома в Белгородской области, однако тогда стрелок не смог оборвать жизнь чиновника.

За жизнь Мацегоры, сказали пропагандисты, врачи продолжали бороться до сегодняшнего дня.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 Канала отметил, что по имеющейся информации смерть предателя Мацегоры подтвердилась. Деталей о смерти коллаборанта пока неизвестны.

В комментарии Суспильному представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что судебный процесс по госизмене бывшего мэра Купянска будет продолжаться, пока официально не установят его смерть.

Должно быть украинское свидетельство о смерти оформлено соответствующим образом его родственниками или уполномоченными лицами. Факт того, что где-то будут класть гроб в землю, не свидетельствует никоим образом о смерти лица,

– сказал Чубенко.

В своем заявлении представитель прокуратуры отверг возможность закрытия дела о государственной измене, ссылаясь на опасения относительно возможного уклонения обвиняемого от наказания. Чубенко выразил подозрения, что обвиняемый может планировать изменить свою личность с помощью российских спецслужб, чтобы избежать наказания.

Следующее судебное заседание по делу Мацегоры еще не назначено, как сообщил Чубенко.

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