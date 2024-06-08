7 июня 2024 года в городе старый оскол на россии совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии опзж.

Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с русскими захватчиками.

В частности, в июне 2022 он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.



После освобождения Купянска сбежал с россиянами в белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта.

Сейчас московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновый концерт. Состояние предателя украинского народа — критическое.