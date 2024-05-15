ВСУ ликвидировали очередного коллаборанта Романа Максименко, который долгое время служил в оккупационной полиции Крыма. После выхода на пенсию ему захотелось то ли “приключений”, то ли денег, и он подался наемником в “Вагнер”.

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Бесславная жизнь и смерть коллаборанта

Предатель Роман Григорьевич Максименко родился в Киеве 11 января 1978 года. В 1995 году окончил школу, а в 2001 окончил Харьковское высшее авиационное училище, после чего служил в Крыму оператором, а затем начальником РЛС.

После обучения и службы перебежчик пошел работать в симферопольскую милицию следователем-криминалистом. В январе 2023 года он ушел на пенсию. Через два месяца предатель Максименко решил достичь дна коллаборационизма и подписал контракт с ЧВК "Вагнер".

Когда ему предложили быть инструктором в лагере подготовки, он отказался и пошел лично убивать украинцев. Даже после того, как получил профессию сапера, он отказался и от нее и решил стать командиром штурмовой группы. Коллаборационист недавно был успешно "демобилизован" воинами ВСУ.

Предатели Украины долго не живут