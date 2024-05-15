ЗСУ ліквідували чергового колаборанта Романа Максименка, який довгий час служив в окупаційній поліції Криму. Після виходу на пенсію йому захотілось чи то "пригод", чи то грошей, і він подався найманцем у "Вагнер".

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Безславне життя та смерть колаборанта

Запроданець Роман Григорович Максименко народився в Києві 11 січня 1978 року. В 1995 році закінчив школу, а у 2001 закінчив Харківське вище авіаційне училище, після чого служив у Криму оператором, а потім начальником РЛС.

Після навчання та служби перебіжчик пішов працювати в сімферопольську міліцію слідчим-криміналістом. В січні 2023 року він пішов на пенсію. Через два місяці зрадник Максименко вирішив досягти дна колабораціонізму і підписав контракт із ПВК "Вагнер".

Коли йому запропонували бути інструктором в таборі підготовки, він відмовився і пішов особисто убивати українців. Навіть після того, як отримав професію сапера, він відмовився і від неї та вирішив стати командиром штурмової групи. Колаборант нещодавно був успішно "демобілізований" воїнами ЗСУ.

Зрадники України довго не живуть