Так, Галій допомагав окупантами прибрати до рук бізнес і майно бердянців, здавав українських патріотів. Втім, раптово пішов з життя 10 лютого.

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Мінус ще один зрадник України

У МВА зауважили, що утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. У Бердянську ліквідували підприємця-колаборанта Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Колаборанта Галія ліквідували / Фото з фейсбуку Бердянської МВА

До повномасштабної війни він займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

Після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність – допомагав росіянам прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів,

– розповіли в МВА.

Також наголосили, зрадникам України слід знати та пам'ятати, що така доля може спіткати кожного з них.

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