Так, Галий помогал оккупантами прибрать к рукам бизнес и имущество бердянцев, сдавал украинских патриотов. Впрочем, внезапно ушел из жизни 10 февраля.

Смотрите также Руководил российскими добробатами: ликвидация депутата Попова в Луганске – дело рук СБУ

Минус еще один предатель Украины

В МВА отметили, что утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. В Бердянске ликвидировали предпринимателя-коллаборанта Александра Галия, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Кстати Почти 800 оккупантов, 10 танков и почти полсотни дронов: потери врага на 12 февраля

Коллаборанта Галия ликвидировали / Фото из фейсбука Бердянской МВА

До полномасштабной войны он занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий.

После оккупации Бердянска несколько изменил свою деятельность – помогал россиянам прибирать к рукам бизнес и имущество бердянцев, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах,

– рассказали в МВА.

Также отметили, предателям Украины следует знать и помнить, что такая судьба может постигнуть каждого из них.

На Запорожье ликвидировали коллаборанта Дидоводюка

Летом 2023 года в Михайловке, что под Мелитополем, бойцы С.Р.О.К. (смерть российским оккупантам и коллаборационистам) ликвидировали коллаборанта Дидоводюка.

Он был на особом счету у оккупантов. Предатель кормил и поил российских офицеров, организовывал балаганы и застолья для вип-коллаборантов в своем генделике "Гетьман".

Впрочем, партизаны передали ему пламенный привет Так, 2 июня Дидоводюк заживо сгорел в своем ВАЗ-2121.

Читайте также По воле Кремля․ Как Россия разжигает "зерновые войны" против Украины руками польских фермеров

В Луганске ликвидировали коллаборанта Филипопенко

В ноябре во временно оккупированном Луганске ликвидировали коллаборанта Михаила Филипоненко. Оккупанты заявили о его "трагической гибели".

В свое время он возглавлял так называемую "народную полицию" и "министерство внутренних дел" в псевдореспублике.

"Если говорить о Филипоненко, то речь идет о военном преступнике, человеке, который организовывал пытки военных и гражданских пленных, принимал в этом непосредственное участие. Поэтому его ликвидация является особенно важной", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.