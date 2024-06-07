В эфире 24 Канала журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, как сегодня живет левобережье Херсонщины и какие новые амбициозные планы имеют оккупанты. По ее словам, условно левый берег Херсонщины можно разделить на 2 части – тот, что больше живет, чем выживает, и тот, что выживает.

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Что происходит на левобережье

От подрыва россиянами Каховской ГЭС больше всего пострадали Каховка, Новая Каховка и населенные пункты, расположенные ближе к воде, Алешки и Голая Пристань.

Алешки расположены очень близко с Крынками – плацдармом, где постоянно происходят боевые действия. Там людей крайне мало. Это абсолютно логично, потому что люди пытаются выживать и ехать куда-то вглубь, или уехать опасным страшным путем через Крым,

– сказала журналистка из Херсона.

По ее словам, в Алешках осталось людей меньше чем треть, по крайней мере так говорят местные, а в Голой Пристани даже меньше. Связь там крайне плохая.

На левом берегу россияне есть повсюду. Они понимают, что украинский плацдарм приближается, поэтому интенсивно милитаризируют города. Российские захватчики постоянно проводятся обыски, а также настраивают местное население на то, чтобы люди выезжали в Россию,

– отметила Вирлич.

В Скадовском и Геническом районе находится больше всего коллаборационистов. Там россияне активно насаждают пропаганду, в частности проводят различные мероприятия. Например, 6 июня пропагандисты отмечали 225-летие Александра Пушкина. Российские захватчики к этому дню устроили много мероприятий в школах, театрах и тому подобное.

Кроме этого, оккупанты говорили о Каховской ГЭС, которую сами взорвали год назад, но, конечно, россияне называют это преступлением Украины.

Оккупированные территории на Юге могут войти в федеральный округ России

Коллаборационист Евгений Балицкий из Запорожской области сказал, что оккупированные территории Украины в ближайшее время должны войти в федеральный округ России.

Скорее всего, россияне делают это для того, чтобы паспортизировать украинское население на оккупированных территориях. Паспортизация в любом случае означает учет с целью войны. Оккупанты милитаризируют абсолютно все,

– отметила журналистка из Херсона.

По ее мнению, россияне хотят сделать один федеральный округ с целью объединения усилий и унификации оккупированных территорий. Российские захватчики мечтали о захвате всей Херсонской и Запорожской областей, к счастью, это не удалось и теперь им надо что-то думать для того, чтобы упростить экономико-социальные отношения, ведь противник стремится построить железнодорожный путь, чтобы полностью соединить Крым с оккупированной Херсонщиной и Запорожьем.

"Я думаю, что им бюрократически было бы это легче сделать в одном округе, например. Также, вероятно, это свидетельствует о недостатке кадров, потому что кадров на три округа все же не хватает. Часть коллаборационистов оказалась ворами, некоторых из них уже судили в России", – добавила журналистка из Херсона.

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