В эфире 24 Канала журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, как сегодня живет левобережье Херсонщины и какие новые амбициозные планы имеют оккупанты. По ее словам, условно левый берег Херсонщины можно разделить на 2 части – тот, что больше живет, чем выживает, и тот, что выживает.
Важно Россия распространяет фейки о "провокации" в Херсоне: что задумал враг
Что происходит на левобережье
От подрыва россиянами Каховской ГЭС больше всего пострадали Каховка, Новая Каховка и населенные пункты, расположенные ближе к воде, Алешки и Голая Пристань.
Алешки расположены очень близко с Крынками – плацдармом, где постоянно происходят боевые действия. Там людей крайне мало. Это абсолютно логично, потому что люди пытаются выживать и ехать куда-то вглубь, или уехать опасным страшным путем через Крым,
– сказала журналистка из Херсона.
По ее словам, в Алешках осталось людей меньше чем треть, по крайней мере так говорят местные, а в Голой Пристани даже меньше. Связь там крайне плохая.
На левом берегу россияне есть повсюду. Они понимают, что украинский плацдарм приближается, поэтому интенсивно милитаризируют города. Российские захватчики постоянно проводятся обыски, а также настраивают местное население на то, чтобы люди выезжали в Россию,
– отметила Вирлич.
В Скадовском и Геническом районе находится больше всего коллаборационистов. Там россияне активно насаждают пропаганду, в частности проводят различные мероприятия. Например, 6 июня пропагандисты отмечали 225-летие Александра Пушкина. Российские захватчики к этому дню устроили много мероприятий в школах, театрах и тому подобное.
Кроме этого, оккупанты говорили о Каховской ГЭС, которую сами взорвали год назад, но, конечно, россияне называют это преступлением Украины.
Оккупированные территории на Юге могут войти в федеральный округ России
Коллаборационист Евгений Балицкий из Запорожской области сказал, что оккупированные территории Украины в ближайшее время должны войти в федеральный округ России.
Скорее всего, россияне делают это для того, чтобы паспортизировать украинское население на оккупированных территориях. Паспортизация в любом случае означает учет с целью войны. Оккупанты милитаризируют абсолютно все,
– отметила журналистка из Херсона.
По ее мнению, россияне хотят сделать один федеральный округ с целью объединения усилий и унификации оккупированных территорий. Российские захватчики мечтали о захвате всей Херсонской и Запорожской областей, к счастью, это не удалось и теперь им надо что-то думать для того, чтобы упростить экономико-социальные отношения, ведь противник стремится построить железнодорожный путь, чтобы полностью соединить Крым с оккупированной Херсонщиной и Запорожьем.
"Я думаю, что им бюрократически было бы это легче сделать в одном округе, например. Также, вероятно, это свидетельствует о недостатке кадров, потому что кадров на три округа все же не хватает. Часть коллаборационистов оказалась ворами, некоторых из них уже судили в России", – добавила журналистка из Херсона.
Ситуация на Херсонщине: последние новости
- Российские захватчики, вероятно, готовят провокацию в Херсоне. На днях пропагандистские СМИ начали распространять информацию, что якобы Киев готовит "провокации" в деоккупированном городе. Часто подобные "упреки" в сторону украинской власти, по непонятным причинам, к сожалению, заканчивались ужасными преступлениями российских захватчиков.
- Из-за этого местные власти призвали жителей Херсона без острой необходимости не выходить на улицу.
- В ОК "Юг" отметили, что пока нет признаков формирований новых наступательных групп врага с целью наступления на Юге.