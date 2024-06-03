В эфире 24 Канала заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский назвал цель новой провокации России. Он также предположил, можно ли рассматривать эту провокацию с точки зрения планов врага о наступлении.

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Какая цель ИПСО

Россияне не впервые запускают свою информационную кампанию по дискредитации и запугиванию. Ее суть заключается в распространении сообщений, что якобы в Херсон приехало много иностранных журналистов, которые готовятся снимать сюжеты о вооруженных провокациях, которые якобы будет делать ВСУ против херсонцев.

Я надеюсь, что и на этот раз будет только ИПСО, но рисковать не имеем права. Поэтому местные власти сделали обращение к людям, чтобы они меньше находились на открытом пространстве,

– отметил Соболевский.

По его словам, выдумки противника – полный бред, но когда россияне делают такие вбросы, то все же оккупанты осуществляют обстрелы, чтобы потом сказать, мол, мы же говорили, что это ВСУ.

Цель одна – дискредитация Сил обороны Украины и запугивание местного населения.

Готовятся ли россияне к новому наступлению

Военные не делали никаких сообщений о том, что Россия готовится к значительному увеличению военной активности на Херсонском направлении.

Сложно говорить о логике в действиях россиян, потому что они часто делают вещи, которые ни одна цивилизованная страна не делала бы при любых обстоятельствах. От оккупантов можно ожидать что угодно,

– сказал заместитель председателя Херсонского областного совета.

Он отметил, что относительно движения военных подразделений армии России важно сохранять информационную тишину.

ВСУ держат мощные линии обороны и любые информационные операции никак не влияют на оборону нашего региона. Кроме этого, значительная территория на левом берегу под постоянным огневым контролем.

Ситуация на Юге