В етері 24 Каналу заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський назвав мету нової провокації Росії. Він також припустив, чи можна розглядати цю провокацію з погляду планів ворога про наступ.

Читайте також Росіяни наступають на острів Нестрига: у Силах оборони пояснили, що задумав ворог

Яка мета ІПСО

Росіяни не вперше запускають свою інформаційну кампанію щодо дискредитації та залякування. Її суть полягає у розповсюдження повідомлень, що нібито в Херсон приїхало багато іноземних журналістів, які готуються знімати сюжети про озброєні провокації, які буцімто робитиме ЗСУ проти херсонців.

Я сподіваюся, що й цього разу буде лише ІПСО, але ризикувати не маємо права. Тому місцева влада зробила звернення до людей, аби вони менше перебували на відкритому просторі,

– зазначив Соболевський.

За його словами, вигадки противника – повна маячня, але коли росіяни роблять такі вкиди, то все ж таки окупанти здійснюють обстріли, щоб потім сказати, мовляв, ми ж казали, що це ЗСУ.

Мета єдина – дискредитація Сил оборони України та залякування місцевого населення.

Чи готуються росіяни до нового наступу

Військові не робили жодних повідомлень про те, що Росія готується до значного збільшення військової активності на Херсонському напрямку.

Складно казати про логіку в діях росіян, тому що вони часто роблять речі, які жодна цивілізована країна не робила б за будь-яких обставин. Від окупантів можна очікувати що завгодно,

– мовив заступник голови Херсонської обласної ради.

Він зауважив, що щодо руху військових підрозділів армії Росії важливо зберігати інформаційну тишу.

ЗСУ тримають потужні лінії оборони й будь-які інформаційні операції ніяк не впливають на оборону нашого регіону. Крім цього, значна територія на лівому березі під постійним вогневим контролем.

Ситуація на Півдні