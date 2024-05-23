Про ситуацію на Херсонщині повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
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Ситуація на Херсонщині
Російські військові не припиняють спроби витіснити українських морпіхів з лівого берега Херсонщини. Попри це, окупанти зазнали втрат та були змушені повернутися на свої позиції.
Ситуація залишається контрольованою,
– наголошує Плетенчук.
Раніше Дмитро Плетенчук казав, що завдяки утриманню Кринок українські війська мають ініціативу на цьому напрямку.
Варто зазначити, що в четвер, 23 травня, у соцмережах поширили інформацію, що Сили оборони вийшли з Кринок.
Що відбувається на фронті
- На Харківському напрямку ворог продовжує штурмові дії. Загалом тут відбулось 11 бойових зіткнень. Бої точились у районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.
- На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 34. Тут, мабуть, найгарячіше. Сили оборони успішно відбили атаки в районах населених пунктів Синьківка та Берестове Харківської області, а також Стельмахівка, Греківка, Невське та Макіївка Луганської області.
- На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янка та Виїмка Донецької області.
- На Лиманському напрямку противник 7 разів намагався прорвати оборону наших військових у районах населених пунктів Торське та Терни Донецької області.
- На Краматорському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону наших військ у районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Ворог успіху не мав.