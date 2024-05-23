Про ситуацію на Херсонщині повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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Ситуація на Херсонщині

Російські військові не припиняють спроби витіснити українських морпіхів з лівого берега Херсонщини. Попри це, окупанти зазнали втрат та були змушені повернутися на свої позиції.

Ситуація залишається контрольованою,

– наголошує Плетенчук.

Раніше Дмитро Плетенчук казав, що завдяки утриманню Кринок українські війська мають ініціативу на цьому напрямку.

Варто зазначити, що в четвер, 23 травня, у соцмережах поширили інформацію, що Сили оборони вийшли з Кринок.

Що відбувається на фронті