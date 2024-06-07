В етері 24 Каналу журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла, як сьогодні живе лівобережжя Херсонщини та які нові амбітні плани мають окупанти. За її словами, умовно лівий берег Херсонщини можна розділити на 2 частини – той, що більше живе, ніж виживає, і той, що виживає.

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Що відбувається на лівобережжі

Від підриву росіянами Каховської ГЕС найбільше постраждали Каховка, Нова Каховка й населені пункти, що розміщені ближче до води, Олешки та Гола Пристань.

Олешки розташовані дуже близько з Кринками – плацдармом, де постійно відбуваються бойові дії. Там людей вкрай мало. Це абсолютно логічно, тому що люди намагаються виживати та їхати кудись в глиб, або виїхати небезпечним страшним шляхом через Крим,

– мовила журналістка з Херсона.

За її словами, в Олешках залишилося людей менше ніж третина, принаймні так говорять місцеві, а у Голій Пристані навіть менше. Зв'язок там вкрай поганий.

На лівому березі росіяни є повсюди. Вони розуміють, що український плацдарм наближається, тому інтенсивно мілітаризують міста. Російські загарбники постійно проводяться обшуки, а також налаштовують місцеве населення на те, аби люди виїжджали у Росію,

– зауважила Вірлич.

У Скадовському та Генічеському районі перебуває найбільше колаборантів. Там росіяни активно насаджують пропаганду, зокрема проводять різні заходи. Наприклад, 6 червня пропагандисти відзначали 225-річчя Алєксандра Пушкіна. Російські загарбники до цього дня влаштували багато заходів у школах, театрах тощо.

Крім цього, окупанти говорили про Каховську ГЕС, яку самі підірвали рік тому, але, звісно, росіяни називають це злочином України.

Окуповані території на Півдні можуть ввійти до федерального округу Росії

Колаборант Євгєн Балицький із Запорізької області сказав, що окуповані території України найближчим часом мають ввійти до федерального округу Росії.

Найімовірніше, росіяни роблять це для того, щоб паспортизувати українське населення на окупованих територіях. Паспортизація у будь-якому випадку означає облік з метою війни. Окупанти мілітаризують абсолютно все,

– зазначила журналістка з Херсона.

На її думку, росіяни хочуть зробити один федеральний округ з метою об'єднання зусиль та уніфікації окупованих територій. Російські загарбники мріяли про захоплення всієї Херсонської та Запорізької областей, на щастя, це не вдалося й тепер їм треба щось думати для того, аби спростити економіко-соціальні відносини, адже противник прагне збудувати залізничний шлях, щоб повністю сполучити Крим з окупованою Херсонщиною та Запоріжжям.

"Я думаю, що їм бюрократично було б це легше зробити в одному окрузі, наприклад. Також, ймовірно, це свідчить про нестачу кадрів, тому що кадрів на три округи все ж таки не вистачає. Частина колаборантів виявилась крадіями, деяких із них вже судили в Росії", – додала журналістка з Херсона.

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