Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у розмові з 24 Каналом поділився, що загарбники уже працювали за такою схемою на окупованих територіях. Що саме робив ворог – читайте у матеріалі.

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Як росіяни діяли на ТОТ

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів". Хоча саме росіяни уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, б'ють по цивільних об'єктах. Тому очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові.

Соболевський розповів, що ворог поширював схожі ІПСО переважно на окупованій території, зокрема, у Каховці та Новій Каховці. Тоді окупанти обстрілювали ці населені пункти саме по скупченню людей. До того ж була завчасно підготовлена група, яка знімала пропагандистів, а потім звинувачували у скоєному Сили оборони України.

Зараз дійсно розповсюджують таку інформацію. Є ризик, що можуть бути більш масовані обстріли, ніж зазвичай, по Херсону та іншим населеним пунктам. Тому в ці дні треба бути ще більш обережними, ніж в інші дні,

– наголосив заступник голови Херсонської обласної ради.

Яка ситуація з обстрілами

Юрій Соболевський зазначив, що фіксується багато прильотів і в Херсоні, і в Бериславському районі. Найчастіше росіяни скидають КАБи на околиці Берислава, дещо менше в Херсонський район. Проте навіть іноді керовані авіабомби прилітають і в Херсон.

Переважна більшість обстрілів здійснюється з артилерійських та мінометних систем, РСЗВ. Використовуються також дрони, до того ж як FPV-дрони, так і дрони, які скидають вибухівку по автомобільному транспорту або скупченню людей,

– додав він.

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