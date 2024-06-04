Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у розмові з 24 Каналом поділився, що загарбники уже працювали за такою схемою на окупованих територіях. Що саме робив ворог – читайте у матеріалі.
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Як росіяни діяли на ТОТ
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів". Хоча саме росіяни уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, б'ють по цивільних об'єктах. Тому очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові.
Соболевський розповів, що ворог поширював схожі ІПСО переважно на окупованій території, зокрема, у Каховці та Новій Каховці. Тоді окупанти обстрілювали ці населені пункти саме по скупченню людей. До того ж була завчасно підготовлена група, яка знімала пропагандистів, а потім звинувачували у скоєному Сили оборони України.
Зараз дійсно розповсюджують таку інформацію. Є ризик, що можуть бути більш масовані обстріли, ніж зазвичай, по Херсону та іншим населеним пунктам. Тому в ці дні треба бути ще більш обережними, ніж в інші дні,
– наголосив заступник голови Херсонської обласної ради.
Яка ситуація з обстрілами
Юрій Соболевський зазначив, що фіксується багато прильотів і в Херсоні, і в Бериславському районі. Найчастіше росіяни скидають КАБи на околиці Берислава, дещо менше в Херсонський район. Проте навіть іноді керовані авіабомби прилітають і в Херсон.
Переважна більшість обстрілів здійснюється з артилерійських та мінометних систем, РСЗВ. Використовуються також дрони, до того ж як FPV-дрони, так і дрони, які скидають вибухівку по автомобільному транспорту або скупченню людей,
– додав він.
Більше про ситуацію на Херсонщині
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що росіяни відбирають майно людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій та не повернулися. Такі дії окупанти називають "націоналізацією". Уже навіть розповсюджують списки будинків та квартир, які вважають "безхазяйними".
- Журналістка з Херсону Євгенія Вірлич повідомила, що гуманітарна ситуація на лівобережжі Херсонщини стала ще жорсткішою. Жителі не можуть отримати жодного обслуговування, тому вимушено беруть російські паспорти. Складна ситуація з медициною. Росіяни привозять медиків з глибинок Росії, але і ті не мають сильного бажання туди їхати.
- Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни відновили штурми острова Нестрига, над яким Україна встановила контроль 28 квітня 2024 року. Він уточнив, що для росіян цей острів – важлива позиція, адже це правий берег. Крім того, на острові Нестрига достатньо високий очерет, де можна сховатися.