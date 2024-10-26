Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал. По предварительной информации, "несчастье" случилось с или Ка-27, или Ка-52.

Смотрите также Оккупанты жалуются об атаке на аэродром в Липецке

В Керченском проливе произошла авиакатастрофа

Сначала вечером, 26 октября, российские телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что в Керченском проливе в авиакатастрофу попал вертолет Ка-27 морской авиации. Причиной называли повреждение авиатехники.

Позднее сообщение было исправлено и заметили, что инцидент мог случиться с бортом Ка-52. Однако и такие данные отредактировали, указав, что неизвестно, какой именно самолет попал в авиакатастрофу над проливом.

В Керченском проливе потерпел крушение вертолет. По типу вертолета пока неясно,

– говорится в сообщении сейчас.

Напомним, что на рассвете 10 апреля в Крыму упал российский вертолет Ка-27, предназначенный для обороны флота. Согласно обнародованной ранее информации, произошел взрыв воздушного борта в воздухе.