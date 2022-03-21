Вполне вероятно, что российские захватчики планируют выйти за пределы Украины. И Германия вполне может стать целью.

К теме Европа, у вас есть сила мощнее танков, без вас у России не будет денег на войну, – Зеленский

Президент попросил европейцев действовать. В частности, не спонсировать Россию.

Мы сражаемся за наше спасение, против одной из самых многочисленных армий в мире, против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолётов, на которых россияне уже сейчас пишут "на Берлин". Потому что они хотят пойти дальше, гораздо дальше, чем Украина. Они хотят пойти повсюду, они хотят пойти к вам,

– заявил президент Украины.

Это самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой войны

Глава государства напомнил о преступлениях российской армии, когда они расстреливают мирных жителей, беженцев, создают искусственный голод в населенных пунктах и ​​выжигают жилые кварталы. Это самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой войны.