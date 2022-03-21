Тож цілком ймовірно, що російські загарбники планують вийти за межі України. І Німеччина цілком може стати ціллю.

До теми Європо, ви маєте силу потужнішу за танки, без вас у Росії не буде грошей на війну, – Зеленський

Тож президент попросив європейців діяти. Зокрема, не спонсорувати Росію.

Ми воюємо за наш порятунок, проти однієї з найчисельніших армій у світі, проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни вже зараз пишуть "на Берлін". Бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна. Вони хочуть піти всюди, вони хочуть піти до вас,

– заявив президент України.

Це наймасштабніша війна в Європі з часів Другої світової війни

Глава держави нагадав про злочини російської армії, як вони розстрілюють мирних жителів, біженців, створюють штучний голод у населених пунктах та випалюють житлові квартали. Це наймасштабніша війна в Європі з часів Другої світової війни.

Ми воюємо проти окупантів, які застрілюють біженців на дорогах, які вбивають звичайних мирних людей, які створюють штучний голод цілим містам, які спалюють житлові квартали. За 3 тижні цієї війни загинуло вже 115 дітей. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової,

– наголосив Зеленський.