Минобороны Великобритании отметило, что в этих городах россияне могут проявлять такую ​​же жестокость, как на Киевщине или в Мариуполе.

Внимание 90% Мариуполя уже уничтожено: это классический пример геноцида, – Подоляк

Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления представляет собой возвращение к традиционной российской военной доктрине,

– говорится в сообщении.

Однако британская разведка добавила, что для этого россиянам потребуются силы. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины сейчас отнимает значительное количество российских войск и техники.

К слову, оккупанты продолжают бить по Донетчине и Луганщине. Активные бои продолжаются возле Славянска, Попасной и Кураховой.

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