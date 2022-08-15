Поэтому такие "референдумы" – это не больше, чем "игра в песочнице". Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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Кроме этого Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Юга Украины россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.

Пионтковский же добавил, если это случится, то результаты псевдореферендумов не будут иметь никакого значения в международном смысле.

Для мирового сообщества, для Украины – и Донбасс, и оккупированные части Херсонской области и Крым – это территории Украины. А то, как они будут называться – не имеет никакого значения с точки зрения международного права,

– сказал публицист.

И добавил, что особенно для Вооруженных Сил Украины – это временно оккупированные территории, которые они будут освобождать от захватчиков.

"Поэтому то, как оккупанты их будут называть – хоть графствами или частью россии – нет разницы в статусе. Может, им там нравится, люди "играют в песочнице", поскольку касательнно использования ядерного оружия путину уже четко дали понять, что произойдет в таком случае", – добавил Пионтковский.

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