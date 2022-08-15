Поэтому такие "референдумы" – это не больше, чем "игра в песочнице". Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.
Внимание На Запорожье коллаборанты уже тиражируют "распоряжение" о подготовке "референдума"
Кроме этого Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Юга Украины россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.
Пионтковский же добавил, если это случится, то результаты псевдореферендумов не будут иметь никакого значения в международном смысле.
Для мирового сообщества, для Украины – и Донбасс, и оккупированные части Херсонской области и Крым – это территории Украины. А то, как они будут называться – не имеет никакого значения с точки зрения международного права,
– сказал публицист.
И добавил, что особенно для Вооруженных Сил Украины – это временно оккупированные территории, которые они будут освобождать от захватчиков.
"Поэтому то, как оккупанты их будут называть – хоть графствами или частью россии – нет разницы в статусе. Может, им там нравится, люди "играют в песочнице", поскольку касательнно использования ядерного оружия путину уже четко дали понять, что произойдет в таком случае", – добавил Пионтковский.
Планы оккупантов проваливаются
- К слову, на Запорожье оккупанты готовят так называемый "референдум" за присоединение к россии. Главный гауляйтер области уже дал соответствующее "распоряжение".
- Мэр Мелитополя Иван Федоров тоже недавно рассказал, что оккупанты завезли в город коллаборантов и также готовятся к его проведению.
- Кроме этого, оккупанты планировали 11 сентября провести "референдум" в Херсонской области, чтобы забрать область в состав россии. Однако ВСУ сломали планы захватчиков и будут до этого пытаться деоккупировать Херсон.