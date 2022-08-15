Тому такі "референдуми" – це не більше, ніж "гра у пісочниці". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.
Увага На Запоріжжі колаборанти вже тиражують "розпорядження" про підготовку "референдуму"
Крім цього, Володимир Зеленський заявляв, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Півдня України росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
Піонтковський ж додав, якщо це таки трапиться, то результати псевдореферендумів не матимуть жодного значення у міжнародному сенсі.
Для світової спільноти, для України – і Донбас, і окуповані частини Херсонської області, і Крим – це території України. А те, як вони будуть називатись – не має жодного значення з точки зору міжнародного права,
– сказав публіцист.
І додав, що особливо для Збройних Сил України – це тимчасово окуповані території, які вони будуть звільняти від загарбників.
"Тому те, як окупанти їх називатимуть – хоч графствами чи частиною росії – немає різниці у статусі. Може, їм там подобається, люди "грають у пісочниці", оскільки щодо використання ядерної зброї путіну вже чітко дали зрозуміти, що станеться у такому разі", – додав Піонтковський.
Плани окупантів провалюються
- До слова, на Запоріжжі окупанти готують так званий "референдум" за приєднання до росії. Головний гауляйтер області вже дав відповідне "розпорядження".
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров теж нещодавно розповів, що окупанти завезли у місто колаборантів й також готуються до його проведення.
- Крім цього, окупанти планували 11 вересня провести "референдум" на Херсонщині, щоб забрати область до складу росії. Проте ЗСУ зламали плани загарбників та намагатимуться до цього часу деокупувати Херсон.