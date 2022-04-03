По словам белорусских таксистов, в Гомеле, куда недавно вернулись российские оккупанты, вырос спрос на службы доставки такси. За 200 долларов боевики договариваются с таксистами за доставку электроники и других вещей в области России.

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В частности, россияне пользуются услугами "Яндекс.такси". Каждый день от оккупантов поступают заказы – перевезти личные вещи и электронику в Псковскую и другие области России.

К слову. Большинство таксистов отказываются везти награбленные посылки.

Белорусские оппозиционные СМИ также сообщают, что таксисты брали деньги оккупантов и просто никуда не ехали, понимая, откуда берутся вещи.

Белорусы призывают своих таксистов не соглашаться везти награбленное, а также не рисковать своим здоровьем – некоторые вещи могли быть на территории Чернобыля, в котором до сих пор огромная концентрация радиации.

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