За словами білоруських таксистів, в Гомелі, куди нещодавно повернулися російські окупанти, зріс попит на служби доставки таксі. За 200 доларів бойовики домовляються з таксистами за доставку електроніки та інших речей до областей Росії.

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Зокрема, росіяни користуються послугами "Яндекс.таксі". Щодня від окупантів надходять замовлення – перевезти особисті речі та електроніку в Псковську та інші області Росії.

До слова Більшість таксистів відмовляється везти награбовані посилки.

Білоруські опозиційні ЗМІ також повідомляють, що таксисти брали гроші окупантів та просто нікуди не їхали, розуміючи, звідки беруться речі.

Білоруси закликають своїх таксистів не погоджуватися везти награбоване, а також не ризикувати своїм здоров'ям – деякі речі можуть бути території Чорнобиля, в якому до цього часу величезна концентрація радіації.

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