Проведение фейкового голосования будет зависеть от ситуации на фронте, а также от того, сможет ли враг сломить сопротивление украинцев. Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

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Так называемые "референдумы" могут состояться на разных территориях. Во-первых, это квазиреспублики на Донбассе. Кроме того, говорится о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

оккупанты рассматривают разные даты

Скибицкий отметил, что даты проведения псевдореферендумов могут быть разными. К примеру, 11 сентября. У захватчиков тогда будет единый день голосования. Однако, могут быть и другие варианты.

Украинская разведка четко отслеживает все происходящие процессы. Известно, что захватчики создали соответствующие избирательные и оперативные штабы, составили списки избирателей, создали избирательные комиссии.

То есть все процессы, касающиеся подготовки к "референдуму", почти завершены,

– сказал разведчик.

Он добавил, что на временно оккупированные территории постоянно приезжают российские политики, члены правительства, так называемые волонтеры, отвечающие за подготовку процесса "голосования".

Поддержки от местных нет

Юрий Соболевский обратил внимание на полное отсутствие поддержки со стороны местного населения. Однако оккупанты не останавливаются. Масштаб подготовительных мероприятий относительно невелик, поэтому маловероятно, что в ближайшее время они отважатся на его проведение.

Политик напомнил, что любое содействие организации проведения этого шоу может быть квалифицировано по статьям 111 и 111-1 Уголовного кодекса.

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