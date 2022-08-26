Проведення фейкового голосування буде залежати від ситуації на фронті, а також від того, чи зможе ворог зламати спротив українців. Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

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Так звані "референдуми" можуть відбутися на різних територіях. По-перше, це квазіреспубліки на Донбасі. Крім того, мовиться про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Окупанти розглядають різні дати

Скібіцький зазначив, що дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними. Наприклад, 11 вересня. В окупантів тоді буде єдиний день голосування. Однак можуть бути й інші варіанти.

Українська розвідка чітко відстежує всі процеси, які відбуваються. Відомо, що загарбники створили відповідні виборчі та оперативні штаби, склали списки виборців, створили виборчі комісії.

Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені,

– сказав розвідник.

Він додав, що на тимчасово окуповані території постійно приїжджають російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають за підготовку процесу "голосування".

Підтримки від місцевих немає

Юрій Соболевський звернув увагу на повну відсутність підтримки з боку місцевого населення. Проте окупанти не зупиняються. Масштаб підготовчих заходів відносно невеликий, тому малоймовірно, що найближчим часом вони зважаться на його проведення.

Політик нагадав, що будь-яке сприяння організації проведення цього шоу може бути кваліфіковане за статтями 111 та 111-1 кримінального кодексу.

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