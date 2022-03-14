В частности, осуществляют подготовку диверсионно-разведывательных групп. Хотят делать диверсии под видом военнослужащих украинских вооруженных сил.

Внимание ВСУ уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов врага

Пока такие планы у оккупантов возле Ирпеня. Данную оперативную информацию по состоянию на 12 часов 14 марта о российском вторжении сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Агрессор не может преодолеть рубеж

Также там сообщили, что на Полесском направлении российские оккупационные войска не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень.

Также им не удается закрепиться в районе населённых пунктов Буча и Ирпень. Оккупанты пытаются организовать оборону.