Зокрема, здійснюють підготовку диверсійно-розвідувальних груп. Хочуть робити диверсії під виглядом військовослужбовців українських Збройних Сил.

Увага ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів ворога

Наразі такі плани в окупантів біля Ірпеня. Таку оперативну інформацію станом на 12 годину 14 березня щодо російського вторгнення повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Агресор не може подолати рубіж

Також там повідомили, що на Поліському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб подолати бар'єрний рубіж по річці Ірпінь.

Також їм не вдається закріпитися у районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Окупанти намагаються організувати оборону.

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