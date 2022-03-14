Так, на рахунку оборонців українського неба 77 літаків та 90 гелікоптерів противника. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ на свої сторінці у фейсбуці.

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Усього від початку масштабної війни Росії проти України по нашій території нанесли 259 ракетних ударів, а також випустили 395 крилатих ракет. Такі дані станом на ранок 14 березня 2022 року.

Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів,

– зазначив головнокомандувач.

І додав, що ті, хто прийшли до нас з мечем, від меча і загинуть. За ворогами, як він зазначив, полює не один "привид".

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