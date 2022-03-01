Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким. ОГА обнародовала часть оперативных переговоров.

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Российские военные бросали технику в Николаевской области

Такую информацию властям предоставили разведчики.

Там, где была большая колонна, БМП, свою технику бросают, и даже поджигают ее, и бегут по-пешему,

– рассказал Ким.

Губернатор отметил, если выйдет у украинских военных снять, как это происходит, то он обнародует эти кадры.

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