Про це повідомив губернатор Миколаївської області Віталій Кім. ОДА оприлюднила частину оперативних переговорів.

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Російські військові покидали техніку на Миколаївщині

Таку інформацію владі надали розвідники.

Там, де була велика колона, БМП, свою техніку кидають, і навіть підпалюють її, і втікають по-пішому,

– розповів Кім.

Губернатор зазначив, якщо вийде в українських військових зняти, як це відбувається, то він оприлюднить ці кадри.

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