Про це повідомив губернатор Миколаївської області Віталій Кім. ОДА оприлюднила частину оперативних переговорів.
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Російські військові покидали техніку на Миколаївщині
Таку інформацію владі надали розвідники.
Там, де була велика колона, БМП, свою техніку кидають, і навіть підпалюють її, і втікають по-пішому,
– розповів Кім.
Губернатор зазначив, якщо вийде в українських військових зняти, як це відбувається, то він оприлюднить ці кадри.
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