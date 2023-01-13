Так, россияне выпустили туалетную бумагу в почти идентичной обертке, как украинский "Обухов". Фото активно распространяют и обсуждают в соцсетях.

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Как оккупанты подделали туалетную бумагу

Придумать свое название оккупанты, конечно же, не смогли. Так что россияне просто написали на обертке "Не Обухов", "Обуков" и "Обухоф".

Как отреагировали украинцы

Отметим, что эта новость вызвала бурю эмоций в украинском обществе. В частности, Людмила Давыденко заметила, что, вероятно, у россиян кончились лопухи. Тем временем журналист Павел Бондаренко подчеркнул, что "русский мир" воровал все. В частности, балалайка – это татарская домра, матрешка – японская кукла фукурума, а "русская гармонь" на самом деле немецкая.

Кстати, даже первый советский стратегический бомбардировщик Ту-4 – это знаменитый американский Boeing B-29 Superfortress, который скопировали, разобрав до винтика. Для своей лжи у россиян есть термин "обратная разработка".

"Вот вам туалетная бумага, которую выпускают в России. Ничего не напоминает? Словом, воры и в большом, и в мелком. И так веками", – подчеркнул Бондаренко.



В России подделали украинскую туалетную бумагу / Фото из соцсетей



Заметим, что с начала полномасштабной войны оккупанты уже украли у украинцев очень много всего. В частности, унитазы, стиральные машинки, микроволновки, наушники, камеры видеонаблюдения и даже женское белье.