Инцидент произошел в оккупированном поселке Каланчак.

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Оккупанты похитили тела защитников

Отмечается, что оккупанты раскопали на центральном кладбище поселка могилы украинских бойцов, погибших в первый день полномасштабного вторжения. После могилы сравняли с землей. А сами гробы с телами вывезли в неизвестном направлении.

Община Каланчка говорит, что имена бойцов, тела которых забрали россияне, известны. Это военные артиллерийской бригады, которые погибли 24 февраля 2022 года.

Мы знаем их имена, ведь возле тел были найдены их жетоны. Всех их похоронили на нашем центральном кладбище, разрешение на захоронение брали у оккупантов. На этих могилах довольно долгое время оставались украинские флаги, за ними, как и за другими могилами, постоянно следили и убирали,

– рассказали представители законной власти Каланчакской общины.

Военнослужащий и историк Александр Алферов предположил, что оккупанты выкопали тела украинских военных для обмена. Также россияне могли похитить гробы, чтобы скрыть следы своих преступлений.

Захватчики уничтожили могилы не только в Каланчаке. Они также сравняли с землей десять захоронений в поселке Бриловка соседней Виноградовской сельской общины Херсонского района.

Напомним, что недавно стало известно об очередном случае расстрела украинских военнопленных возле Работино.