Інцидент трапився в окупованому селищі Каланчак.

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Окупанти викрали тіла захисників

Зазначається, що окупанти розкопали на центральному кладовищі селища могили українських бійців, які загинули у перший день повномасштабного вторгнення. Опісля могили зрівняли з землею. А самі труни з тілами вивезли у невідомому напрямку.

Громада Каланчка каже, що імена бійців, тіла яких забрали росіяни, відомі. Це військові артилерійської бригади, які загинули 24 лютого 2022 року

Ми знаємо їхні імена, адже біля тіл були знайдені їхні жетони. Всіх їх поховали на нашому центральному кладовищі, дозвіл на поховання брали в окупантів. На цих могилах досить довгий час залишались українські прапори, за ними, як і за іншими могилами, постійно слідкували і прибирали,

– розповіли представники законної влади Каланчацької громади.

Військовослужбовець та історик Олександр Алфьоров припустив, що окупанти викопали тіла українських військових для обміну. Також росіяни могли викрасти труни, аби приховати сліди своїх злочинів.

Загарбники знищили могили не лише у Каланчаку. Вони також зрівняли з землею десять поховань у селищі Брилівка сусідньої Виноградівської сільської громади Херсонського району.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про черговий випадок розстрілу українських військовополонених біля Роботиного.