Росіяни розстріляли двох українських військовополонених поблизу Роботиного. Аналізуючи цей воєнний злочин російських окупантів, аналітики дійшли висновку, що російське військове командування як підтримує вседозволеність щодо воєнних злочинів, так і не може "належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок".

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Українські полонені склали зброю

Ймовірно, військовослужбовці російського мотострілецького полку, який раніше був причетний до страти українських військовополонених наприкінці травня 2024 року, розстріляли двох українських військовополонених у тому ж районі на заході Запорізької області в червні.

Відео страти поширили 10 липня. Російських військових ідентифікували як військовослужбовців російського 70-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що на записі чітко видно, як українські військовослужбовці складають зброю та виконують російські накази.

Важливо! Страта військовополонених є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

У ISW вважають, що російське військове командування підтримує культуру вседозволеності щодо воєнних злочинів, скоєних підлеглими на всій лінії фронту в Україні, особливо в Донецькій та Запорізькій областях.

Аналітики також пояснили, що окремі командири тактичного рівня, ймовірно, дозволяють своїм підлеглим вчиняти такі звірства. До такої думки підштовхує поширеність і повторюваність цих воєнних злочинів у різних оперативних командуваннях.

Крім цього, той факт, що одна і та ж військова частина продовжує вчиняти ці злочини, також свідчить про те, що російське вище командування не в змозі належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок.