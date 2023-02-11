Российский наемник, командир подразделения так называемой "Народной милиции ЛНР" Игорь Мангушев с позывным "Берег" недавно умер в больнице от ранения в голову. Это произошло в городе Кадиевка Луганской области.

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оккупанты объявили месть за свой же поступок

Ликвидировали террориста "свои" же воины. Однако россияне об этом не хотят говорить.

Поэтому они начали готовить месть за Берега. Такую подпись они оставили на снарядах, которыми ежедневно атакуют Украину.



Снаряд оккупантов / Фото опубликовал Сергей Стерненко

Журналист, блоггер, политический обозреватель Денис Казанский опубликовал подобное сообщение и написал: "Вся суть шизоидных российских шовинистов в этом видео".

Друзья Игоря Мангушева (Берег) пишут на снарядах "За Берега" и стреляют ими в украинцев, хотя Берег не погиб на войне, а был застрелен своими в Стаханове в результате каких-то разборок,

– отметил он.



Скриншот

Что известно о российском террористе

Мангушев стал известен после видео, появившегося в сети в августе 2022 года. На этом ролике Мангушев выступал якобы с черепом "украинского военного", якобы погибшим во время обороны "Азовстали" в Мариуполе.

Тогда он заявлял, что россияне вроде бы воюют не с людьми, а с "идеей Украины как антироссийского государства". Мангушев убеждал, что "не может быть никакого примирения, Украина должна быть деукраинизирована, а российские земли Новороссии должны быть возвращены назад".

Он также говорил, что ему "насрать, сколько и как нужно убить (украинских солдат – 24 Канал), и что "все носители украинской идеи должны быть уничтожены".

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