Російський найманець, командир підрозділу так званої "Народної міліції ЛНР" Ігор Мангушев із позивним "Берег" нещодавно помер у лікарні від поранення в голову. Це сталося в місті Кадіївка Луганської області.

Дивіться також Пропагандист-людожер Мангушев таки не вижив: череп йому прострелили "свої"

Окупанти оголосили помсту за свій же вчинок

Ліквідували терориста "свої" ж вояки. Однак росіяни про це не хочуть говорити.

Тож вони почали готувати "помсту" за "Берега". Такий підпис вони залишили на снарядах, якими щоденно атакують Україну.



Снаряд окупантів / Фото опублікував Сергій Стерненко

Журналіст, блогер, політичний оглядач Денис Казанський опублікував подібний допис та написав: "Вся суть шизоїдних російських шовіністів у цьому відео".

Друзі Ігоря Мангушева (Берег) пишуть на снарядах "За Берега" та стріляють ними в українців, хоча Берег не загинув на війні, а був застрелений своїми у Стаханові внаслідок якихось розборок,

– зазначив він.



Скриншот

Що відомо про російського терориста

Мангушев став відомий після відео, яке з'явилося в мережі в серпні 2022 року. На цьому ролику Мангушев виступав нібито з черепом "українського військового", який нібито загинув під час оборони "Азовсталі" в Маріуполі.

Тоді він заявляв, що росіяни нібито воюють не з людьми, а з "ідеєю України як антиросійської держави". Мангушев переконував, що "не може бути ніякого примирення, Україна має бути деукраїнізована, а російські землі Новоросії мають бути повернуті назад".

Він також говорив, що йому "насрати, скільки і як треба вбити (українських солдатів – 24 Канал), і що "всі носії української ідеї мають бути знищені".

Як загинув бойовик