мангушев цинічно приніс на виступ череп

росіянин на прізвисько "берег" прийшов у клуб на стендап із "військовим гумором". Він розмахував черепом, нібито узятим як трофей на "Азовсталі". У виступі магнушев наголошував, що примирення між народами бути не може, адже вони, росіяни, бачте воюють за ідею, а не з людьми.

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Україна має бути деукраїнізована, а всі, хто вважає себе українцями, – будуть знищені,

– заявив зі сцени росіянин.

Спільнота z-активістів високо оцінила виступ і дійшла висновку, що "жодних проти православних знущань над черепом не було".

мета росіян – геноцид

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео цього ганебного виступу. Та додав, що попри те, що такі відео складно дивитись, робити це необхідно, для розуміння, що росіяни "пішли на війну проти нас з однією метою — вчиняти геноцид".

Власне, на відео він у цьому сам зізнається, коли каже, що основна мета війни — стерти нашу національну ідентичність та вбити усіх, хто вважає себе українцем,

– зауважує Стерненко.

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Ганебний виступ уже засудили світові лідери

Схоже, цей псевдоактивіст таки здобуде популярність, але не ту про яку мріяв. Його вислови уже активно поширюють світові лідери у твітері, називаючи подібні висловлювання ганебними. Зокрема, американський дипломат Майкл Ентоні Мак-Фол закликав прихильників теорії "не все так однозначно" переглянути свої погляди.

Огидно. Я сподіваюся, що всі самоназвані "реалісти" переглянуть це відео, а потім знову спробують пояснити нам, як ця війна є просто оборонною/превентивною/раціональною/логічною "спеціальною військовою операцією", спрямованою на зупинення розширення НАТО та не має нічого спільного з імперські ідеї та ідентичності,

– підписав відео Мак-Фол.

Поводитись, як звірі, росіянам уже звично

На початку серпня ватажок проросійських бойовиків на Донбасі дєніс пушилін анонсував так званий "трибунал" для захисників "Азовсталі", які перебували в полоні окупантів. Його ніби то планують провести у тимчасово окупованому Маріуполі.

Рідні бійців полку захисників Маріуполя відреагували на моторошні кадри кліток у філармонії та звернулися до президента. Вони наголосили, що права військовополонених гарантуються Женевськими конвенціями, а усі показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам.

Окрім цього, "суди" не можна проводити у квазіреспубліці, яку ніхто не визнає.

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