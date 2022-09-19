Трофейные ракеты будут уничтожать врага
В Вооруженных Силах Украины опубликовали фото трофейных ракет. Пообещали вернуть – нам чужого не надо, полетят обратно к россиянам.
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Враг оставил нам состав ракет к РСЗО БМ-27 "Ураган". Обязательно все вернем,
– написали военные.
Трофейные ракеты к "Ураганам" / Фото Вооруженные Силы Украины
ВСУ не успевают принимать трофеи от россиян
- В сети неоднократно публиковали фото техники и оружия, которые россияне поставляют нам во время контрнаступления наших военных. Защитники шутят, что такой ленд-лиз нам тоже подходит.
- К слову, с 29 августа по 14 сентября россияне потеряли более 400 единиц техники . Более того, не вся она превратилась в металлолом.
- 237 единиц российской техники стали украинскими трофеями, а это значит, что 54% потерь врага в будущем помогут ВСУ избивать оккупанта.