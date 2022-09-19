Трофейні ракети нищитимуть ворога

У Збройних силах України опублікували фото трофейних ракет. Пообіцяли повернути – нам чужого не треба, полетять назад до росіян.

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Ворог залишив нам склад ракет до РСЗВ БМ-27 "Ураган". Обов'язково все повернемо,

– написали військові.



Трофейні ракети до "Ураганів" / Фото Збройні Сили України

ЗСУ не встигають приймати трофеї від росіян

У мережі неодноразово публікували фото техніки та зброї, яку росіяни постачають нам під час контрнаступу наших військових. Захисники жартують, що такий ленд-ліз нам теж підходить.

До слова, з 29 серпня до 14 вересня росіяни втратили понад 400 одиниць техніки. Ба більше, не уся вона перетворилась на металобрухт.

237 одиниць російської техніки стали українськими трофеями, а це означає, що 54% від втрат ворога в майбутньому допоможуть ЗСУ бити окупанта.

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