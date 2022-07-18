Потери российских оккупантов каждый день неуклонно возрастают. Наши защитники и защитницы точными ударами подтачивают боеспособность русской армии и сеют панику в лагере врага.

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Уничтожение целого взвода оккупантов

Несмотря на бешеные потери, российским оккупантам ударила в голову идея попытаться оккупировать Харьковскую область. Правда, сделать громкие заявления оказалось легче, чем реализовать их на практике.

Взвод российских оккупантов попытался совершить штурм в районе населенного пункта Дементиевка. Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, атака врага потерпела тотальное фиаско.

Наши спецназовцы ликвидировали целый взвод оккупантов возле Дементиевки и взяли в плен их командира. В бою наши убили 36 россиян, взяли оружие и боеприпасы. Интересным оказался командир, юноша 1989 года рождения. Он уроженец Запорожья,

– рассказал он.

Наши герои оказали командиру оккупантов помощь на поле боя, сейчас он в больнице. У него есть шанс стать бойцом легиона "Свобода россии", воюющего на стороне ВСУ.

Также Арестович рассказал, что российские оккупанты любят бросать на войну против Украины предателей и уроженцев нашей страны. Кроме того, командующий Южным округом российской армии (Кавказ, Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей) является уроженцем Донбасса.

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