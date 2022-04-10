Сергей Гайдай рассказал, что в воскресенье, 10 апреля, пострадали еще два дома в городе.

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По его словам, утром пылали дома в новой части города, а днем ​​российская армия открыла огонь по всему Северодонецку.

Множество выбитых окон, там, где еще оставались. Серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника,

– сообщил Гайдан.

Глава Луганской ОВА добавил, что социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена.

Ранее Сергей Гайдай сказал, что в оккупированных городах и селах Луганщины фактически не осталось мужчин. Все они были мобилизованы для участия в боевых действиях. Те, кто хочет избежать такой судьбы, скрываются.

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