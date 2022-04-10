Сергій Гайдай розповів, що впродовж неділі, 10 квітня, постраждали ще два будинки в місті.

До теми Оркам не потрібні люди чи лікарні, їх цікавить лише територія, – Гайдай

За його словами, зранку палали будинки в новій частині міста, а вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку.

Багато вибито вікон, там, де ще залишались. Серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки, а також приватна клініка,

– повідомив Гайдан.

Голова Луганської ОВА додав, що соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена.

До слова, раніше Сергій Гайдай сказав, що в окупованих містах та селах Луганщини фактично не залишилось чоловіків. Усіх їх мобілізували для участі у бойових діях. Ті, хто хоче уникнути такої долі, переховуються.

Цікаве відео – Гайдай до мобілізованих з ОРДЛО: Здавайтесь у полон або загинете тут усі