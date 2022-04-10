Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти обстріляли усі лікарні в області. Зараз працюють госпіталі лише в Лисичанську та Сєвєродонецьку, але й там пробиті дахи та деякі стіни.

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Їм потрібні лише території

Гайдай підкреслив, що окупанти абсолютно не піклуються про людяність чи інші гуманні речі. Усе, що їх цікавить – захоплена територія, і вони готові на все, щоб досягати своїх хворих цілей.

Що б вони не казали, їм не потрібні люди, їм не потрібні лікарні. Їм потрібна територія. Увесь світ уже побачив армію "російської педерації",

– сказав очільник Луганської ОВА.

Він додав, щоб росіянам потрібна бодай якась перемога у війні з Україною, тому вони кидають усі свої сили на те, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

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