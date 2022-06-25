Россияне попали в засаду ВСУ
Российский оккупант даже снял момент того, как они попали в засаду. Захватчик пытался отстреливаться в ответ, однако защитники попали в него.
Украинские военные уничтожили 34 700 россиян: новые потери врага
Так что, вероятно, у наших военных новая трофейная техника. Раненых кафиров, похоже, взяли в плен, если видео с его телефона у нас.
Кстати, на видео слышно, что россияне совсем не рады были нашим защитникам. Ругательство и отчаяние – против отваги и ума. Украинские защитники умеют уничтожать врагов, позволяющих себе посягать на чужую свободу.
К утру 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 кафиров. Только за последние сутки защитники уничтожили 170 врагов. Уничтожили наши защитники и немало вражеской техники:
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;
- РСЗО – 241 (+0) единиц;
- средства ПВО – 99 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+1) единиц;
- вертолетов – 184 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),
- крылатые ракеты – 137 (+0),
- корабли/катера – 14 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальная техника – 60 (+0).
К сову, британская разведка выяснила, что с конца марта Россия умалчивает о своих потерях. Боевики "ДНР" уже сообщили о нескольких тысячах своих ликвидированных.