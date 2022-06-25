Россияне попали в засаду ВСУ

Российский оккупант даже снял момент того, как они попали в засаду. Захватчик пытался отстреливаться в ответ, однако защитники попали в него.

Украинские военные уничтожили 34 700 россиян: новые потери врага

Так что, вероятно, у наших военных новая трофейная техника. Раненых кафиров, похоже, взяли в плен, если видео с его телефона у нас.

Кстати, на видео слышно, что россияне совсем не рады были нашим защитникам. Ругательство и отчаяние – против отваги и ума. Украинские защитники умеют уничтожать врагов, позволяющих себе посягать на чужую свободу.

Ситуация в Запорожье: что происходит на фронте Несколько дней подряд большие колонны русских кафиров покидают Мариуполь и его район. Скорее всего, захватчики отправляются в направлении Запорожской области. В частности, в Мариуполе российские кафиры открыто рассказывают, что отправляются захватывать Запорожье. Мол, уже завтра он будет их. По оперативным данным Генштаба, российские кафиры пытались на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях сковывать наши войска и удерживать занятые рубежи. Это все для того, чтобы способствовать действиям группировки на том направлении, где сосредоточили основные усилия. В Запорожье враг обороняется. Потери врага колоссальные

К утру 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 кафиров. Только за последние сутки защитники уничтожили 170 врагов. Уничтожили наши защитники и немало вражеской техники:

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;

РСЗО – 241 (+0) единиц;

средства ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатые ракеты – 137 (+0),

корабли/катера – 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальная техника – 60 (+0).

К сову, британская разведка выяснила, что с конца марта Россия умалчивает о своих потерях. Боевики "ДНР" уже сообщили о нескольких тысячах своих ликвидированных.