В Истории Украины уже были случаи, когда российские оккупанты истребляли мирное население. Так произошло и в Батурине 2 ноября 1708 года. Тогда по приказу московского царя Петра I фактически уничтожили гетманскую столицу. По данным историков, всего в Батурине истребили от 11 до 14 тысяч человек. Половина погибших – это мирные жители, в том числе дети, женщины, пожилые люди. Российская армия после вторжения в город уничтожала всех на своем пути. И даже сжигала церкви, где прятались люди.

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Впоследствии российская армия неоднократно повторяла подобные "подвиги". А жители Западной Украины до сих пор помнят, что произошло после их оккупации в 1939 – 1941 годах во время Второй мировой войны.

Тогда после начала войны, советская армия заняла территорию Западной Украины по договоренности с гитлеровской Германией. И начала свои репрессии – аресты и депортации мирного населения. По подсчетам исследователей, среди всех арестованных в Западной Украине к расстрелу приговорили 10%, более 40% получили сроки заключения от 5 до 10 лет, а 35% – от 3 до 5 лет.

По состоянию на 10 июня 1941 года в тюрьмах на Западной Украине содержали 72 768 человек при общем ограничении в 30 753 человека. Там сидели политики, религиозные деятели, представители интеллигенции, бывшие чиновники и военные, выходцы из "буржуазии", "кулаки", активисты национально-освободительного движения, уголовные преступники и арестованные за различные бытовые преступления.

После нападения Германии на Советский Союз, российская армия начала быстро отступать. Поэтому встал вопрос, что делать с заключенными. По приказу наркома госбезопасности Всеволода Меркулова, их должны были распределить на тех, кого расстрелять, а кого депортировать в концлагерь. Но из-за молниеносного немецкого наступления уже не успевали это сделать. Поэтому выдали новое указание – всех политических и экономических преступников казнить.

Сначала расстреливали по одному, а потом группами без суда и списков. Массовые экзекуции для так называемой "разгрузки тюрем" начались с пограничных Перемышля и Добромиля 22 июня 1941 года. До конца месяца расстрелы произошли во Львове, Дрогобыче, Самборе, Стрые, Луцке, Ковеле, Владимире-Волынском, Тернополе, Черткове, Кременце, Дубно и других городах.

Эвакуировать часть заключенных смогли лишь в отдельных городах, однако большинство из них не доехали до места назначения. Другие во время перемещения были казнены или погибли от нападений нацистской авиации. Транспортные средства использовали только для вывоза ценных вещей и товаров, а большинство заключенных этапировали пешком. Из таких "маршей смерти" уцелели лишь 214 человек. В частности, из Черткова Тернопольской области было эвакуировано 954 заключенных, по дороге из них расстреляли 123, а из Умани – 767. В Быковне под Киевом уничтожили 110 человек, вывезенных этапом из Западной Украины. 7 июля 1941 года вагоны с политзаключенными из Коломыи и Буковины на станции Залещики Тернопольской области выбросили из разрушенного взрывом моста в реку Днестр.

Всего в первые недели войны в тюрьмах Западной Украины расстреляли или замучили по меньшей мере 22 тысячи человек. Когда советские войска отошли из западноукраинских городов, люди увидели на тюремных дворах горы трупов.

Львовяне ищут среди расстрелянных своих родных во дворе тюрьмы № 1, г. Львов, 3 июля 1941 года.

Ни одно наказание за эти военные преступления СССР так и не понес. После Второй мировой войны Украина снова оказалась под российской оккупацией. Советская власть пыталась скрыть это, так и не взяв на себя ответственность за эти зверства. О них стало известно широкой общественности лишь после развала СССР. И то не сразу.

В 2022 году весь мир снова увидел замученных украинцев после того, как там побывала российская армия. На этот раз это произошло на улицах Бучи, Ирпеня, Гостомеля и остальных сел и городов Киевской области. И неизвестно, какая ситуация в тех городах, которые пока под контролем российских оккупантов. Ведь только в самом Мариуполе уже погибло 22 тысячи мирных жителей из-за российских захватчиков.