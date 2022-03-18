Иначе эта попытка не могла закончиться. Украинские защитники предупредили, что смешают врага с землей и при следующей попытке.

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Сегодня, 18 марта, российские войска в очередной раз попытались прорвать оборону украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" сразу на нескольких направлениях,

– сообщили защитники.

Так, во время наступления враг потерял 8 танков, 11 БМП и взвод пехоты.

"Запомните, российские оккупанты, – хотите земли украинской? Мы вас с ней смешаем!", подчеркнули наши военные.

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