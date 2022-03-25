Ориентировочные потери врага обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины. Стольких военных государство-агрессор лишилось за месяц вторжения на украинскую землю.

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Потери врага по состоянию на 25 марта:

  • личного состава – 16 100 человек;
  • танков – 561;
  • боевых бронированных машин – 1 625;
  • артиллерийских систем – 291;
  • РСЗО – 90;
  • средств ПВО – 49;
  • самолетов – 115;
  • вертолетов – 125;
  • автомобильной техники – 1 089;
  • кораблей / катеров – 5;
  • цистерн с ГСМ – 72;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;
  • специальной техники – 18.

Враг продолжает терроризировать мирное население

Отметим, что украинские военные дают достойный отпор оккупантам. Ожесточенные бои продолжаются в Киевской области. Продолжаются бои вдоль путей в Черниговской области, а также украинские защитники борются за город Изюм в Харьковской области.

При этом враг не оставляет в покое мирное население: оккупанты осуществляют артиллерийские обстрелы городов, направляют ракеты и бомбы на гражданскую инфраструктуру.

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