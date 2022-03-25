Ориентировочные потери врага обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины. Стольких военных государство-агрессор лишилось за месяц вторжения на украинскую землю.

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Потери врага по состоянию на 25 марта:

личного состава – 16 100 человек;

танков – 561;

боевых бронированных машин – 1 625;

артиллерийских систем – 291;

РСЗО – 90;

средств ПВО – 49;

самолетов – 115;

вертолетов – 125;

автомобильной техники – 1 089;

кораблей / катеров – 5;

цистерн с ГСМ – 72;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;

специальной техники – 18.

Враг продолжает терроризировать мирное население

Отметим, что украинские военные дают достойный отпор оккупантам. Ожесточенные бои продолжаются в Киевской области. Продолжаются бои вдоль путей в Черниговской области, а также украинские защитники борются за город Изюм в Харьковской области.

При этом враг не оставляет в покое мирное население: оккупанты осуществляют артиллерийские обстрелы городов, направляют ракеты и бомбы на гражданскую инфраструктуру.

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