Орієнтовні втрати ворога оприлюднив Генштаб Збройних Сил України. Стількох військових держава-агресорка позбулась за місяць вторгнення на українську землю.

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Втрати ворога станом на 25 березня:

особового складу – 16100 осіб,

танків – 561,

бойових броньованих машин – 1625,

артилерійських систем – 291,

РСЗВ – 90,

засоби ППО – 49,

літаків – 115,

гелікоптерів – 125,

автомобільної техніки – 1089,

кораблі /катери – 5,

цистерн з ПММ – 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53,

спеціальна техніка – 18.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення

Зазначимо, що українські військові дають гідну відсіч окупантам. Запеклі бої тривають у Київській області. Продовжуються бої вздовж шляхів на Чернігівщині, а також українські захисники борються за місто Ізюм, що на Харківщині.

При цьому ворог не залишає у спокої мирне населення: окупанти здійснюють артилерійські обстріли міст, спрямовують ракети та бомби на цивільну інфраструктуру.