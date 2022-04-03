Об этом 3 марта сообщили в легионе. Военные отметили, что к ним обращаются земляки и люди из-за границы, предлагающие материальную помощь.

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"Мы безгранично благодарны каждому", – написали в легионе.

Что необходимо

Однако легионеры рассказали, что сейчас обеспечены всем необходимым, но не отрицают, что вскоре им понадобится помощь. Речь идет о покупке оптических устройств, амуниций и остальных средств для боевых действий.

Если у вас есть желание и возможность поддержать наш Легион, просим перечислять материальную помощь на наши криптокошельки,

– отметили военные.

Реквизиты криптокошельков можно найти по ссылке.

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