Про це 3 березня повідомили в легіоні. Військові зазначили, що до них звертаються земляки та люди з-за кордону, які пропонують матеріальну допомогу.

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"Ми безмежно вдячні кожному", – написали в легіоні.

Що потрібно

Проте легіонери розповіли, що наразі забезпечені предметами необхідності, але не заперечують, що незабаром їм таки буде потрібна допомога. Мовиться про купівлю оптичних приладів, амуніції та інших засобів для бойових дій.

Якщо у вас є бажання та можливість підтримати наш Легіон, просимо перераховувати матеріальну допомогу на наші криптогаманці,

– зазначили військові.

Реквізити криптогаманців можна знайти за посиланням.

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